Власти рассказали об ущербе при атаке БПЛА в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале об ущербе от массированной атаки БПЛА по региону.
«В Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений», — поделился Богомаз.
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.
Глава региона призвал местных жителей быть бдительными и не приближаться к опасным и незнакомым предметам.
До этого Богомаз сообщал, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили массовую атаку на Брянскую область.
28 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над регионами страны в течение трех часов — с 21:00 мск до полуночи — были перехвачены и уничтожены 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 59 — уничтожили над Брянской областью.
Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.