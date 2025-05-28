Власти рассказали об ущербе при атаке БПЛА в Брянской области

Богомаз: при атаке БПЛА на Фокинский район повреждены два многоквартирных дома

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале об ущербе от массированной атаки БПЛА по региону.

«В Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений», — поделился Богомаз.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

Глава региона призвал местных жителей быть бдительными и не приближаться к опасным и незнакомым предметам.

До этого Богомаз сообщал, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили массовую атаку на Брянскую область.

28 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над регионами страны в течение трех часов — с 21:00 мск до полуночи — были перехвачены и уничтожены 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 59 — уничтожили над Брянской областью.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.