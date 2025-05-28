Украинские БПЛА массово атаковали Брянскую область

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили массовую атаку на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

При отражении налета в многоквартирном жилом доме Фокинского района Брянска получили повреждения окна домов и шесть автомобилей.

Богомаз отметил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы. В светлое время суток продолжится обследование территории.

Губернатор призвал население проявлять бдительность и не приближаться к опасным и незнакомым предметам.

28 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над регионами страны в течение трех часов — с 21:00 мск до полуночи — были перехвачены и уничтожены 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 59 — уничтожили над Брянской областью.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.