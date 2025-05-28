На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские БПЛА массово атаковали Брянскую область

Богомаз: украинские дроны совершили массовый налет на Брянскую область
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили массовую атаку на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

При отражении налета в многоквартирном жилом доме Фокинского района Брянска получили повреждения окна домов и шесть автомобилей.

Богомаз отметил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы. В светлое время суток продолжится обследование территории.

Губернатор призвал население проявлять бдительность и не приближаться к опасным и незнакомым предметам.

28 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над регионами страны в течение трех часов — с 21:00 мск до полуночи — были перехвачены и уничтожены 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 59 — уничтожили над Брянской областью.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами