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В Киеве заявили, что системе Patriot сложно противостоять ракетному комплексу «Искандер»

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины: Patriot трудно бороться с «Искандерами»
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot испытывает сложности в борьбе с российскими ракетами «Искандер», заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский военный отметил, что уже длительное время российские баллистические ракеты «Искандер» летают по другой траектории, маневрируя и усложняя работу комплексов Patriot. Игнат пожаловался, что колебания баллистической ракеты при заходе на цель создают трудности при автоматическом выборе точки встречи «Искандера» с зенитной ракетой системы Patriot.

26 мая газета Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников сообщила о беспокойстве в Киеве тем, что администрация президента США Дональда Трампа не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках военной помощи.

24 мая Киев попал под удар российских беспилотников и баллистических ракет.

Ранее в России напомнили, что «Искандер» летит быстрее, чем ракета Taurus.

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