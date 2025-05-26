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В США рассказали о беспокойстве Киева из-за поставок систем Patriot

WP: в Киеве считают, что США не передаст Украине системы Patriot в рамках помощи
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Fabrizio Bensch/Reuters

В Киеве беспокоятся, что администрация президента США Дональда Трампа не будет передавать Украине системы ПВО Patriot в рамках военной помощи. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Украинские чиновники в Киеве считают, что администрация Трампа будет готова продать стране больше Patriot, а не послать их в качестве помощи, как это делала предыдущая администрация», — говорится в материале.

Издание добавило, что страны-члены НАТО уже несколько недель обсуждают возможность передачи Украине еще одной системы Patriot. Однако переговоры, по информации журналистов, до сих пор не принесли результатов.

24 мая командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что системы Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации. По данным украинских властей, из 14 выпущенных по стране ночью ракет сбили шесть.

26 мая газета Le Monde сообщила, что Украина исчерпала запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Францией и Италией. Также журналисты отметили, что уже более года страна не получала боеприпасов.

Ранее на Западе назвали российский комплекс «Искандер-М» кошмаром для ПВО.

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