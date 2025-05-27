Депутат ГД Ивлев: Искандер долетит до Берлина быстрее, чем Taurus до России

Ракета «Искандер» может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до российских городов. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины, парламентарий заявил, что канцлер забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию в свою сторону, а также на любую угрозу своей нацбезопасности.

«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина «Искандер», к примеру, долетит намного быстрее», — отметил собеседник агентства.

Депутат также выразил сомнения, что западные ракеты долетят до целей в России, а не будут гарантированно сбиты на подлете. Кроме того, указал Ивлев, удар Киева может усугубить положение самой Украины.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, а также Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее местные жители начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца.