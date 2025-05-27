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В России напомнили, что «Искандер» летит быстрее, чем ракета Taurus

Депутат ГД Ивлев: Искандер долетит до Берлина быстрее, чем Taurus до России
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Ракета «Искандер» может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до российских городов. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины, парламентарий заявил, что канцлер забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию в свою сторону, а также на любую угрозу своей нацбезопасности.

«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина «Искандер», к примеру, долетит намного быстрее», — отметил собеседник агентства.

Депутат также выразил сомнения, что западные ракеты долетят до целей в России, а не будут гарантированно сбиты на подлете. Кроме того, указал Ивлев, удар Киева может усугубить положение самой Украины.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, а также Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее местные жители начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца.

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