Ракета «Искандер» может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до российских городов. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины, парламентарий заявил, что канцлер забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию в свою сторону, а также на любую угрозу своей нацбезопасности.
«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина «Искандер», к примеру, долетит намного быстрее», — отметил собеседник агентства.
Депутат также выразил сомнения, что западные ракеты долетят до целей в России, а не будут гарантированно сбиты на подлете. Кроме того, указал Ивлев, удар Киева может усугубить положение самой Украины.
26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, а также Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.
Ранее местные жители начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца.