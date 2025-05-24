На Украине заявили об ударе «Гераней» по Киеву

Киев попал под удар дронами-камикадзе «Герань» и баллистическими ракетами. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, передает украинское издание «Страна.ua».

В ночь на 24 мая, в Киеве произошли взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Также ночью 24 мая сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны.