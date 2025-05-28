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В Харькове произошли взрывы

В украинском городе Харькове произошли взрывы, действует воздушная тревога
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Евгений Малолетка/AP

В украинском городе Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

Подробности инцидента не уточняются — неизвестны ни причина взрывов, ни возможные последствия.

В настоящее время в Харьковской области действует режим воздушной тревоги. Местные власти и экстренные службы пока не прокомментировали ситуацию.

Накануне сообщалось, что ударом у аэропорта в Харьковской области поражена большая команда дроноводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ангар с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) разного типа. По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, под удар могли попасть иностранные наемники.

До этого в Харьковской области водитель грузового автомобиля из гуманитарного конвоя, организованного ассоциацией «Наш Харьков», погиб во время атаки БПЛА.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новые наступательные операции.

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