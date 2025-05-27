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В Харьковской области поразили команду дроноводов ВСУ

РИА: ударом у аэропорта в Харьковской области поражена команда дроноводов ВСУ
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Reuters

Ударом у аэропорта в Харьковской области поражена большая команда дроноводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ангар с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) разного типа. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он заявил, что поступают сведения об ударе по району аэропорта в городе Чугуеве. Вероятно, некоторые из вертолетов получили сильные повреждения.

«Есть основание считать, что под удар попали иностранные наемники, которые нагло расположились в нескольких заведениях у аэропорта», — заявил координатор подполья.

25 мая Сергей Лебедев заявил о поражении российскими войсками цеха сборки ракет на заводе «Артем» в Киеве. Кроме того, под удар попало производственное помещение, где велась штамповка корпусов для беспилотников и установка двигателей на беспилотники.

До этого Лебедев сообщил, что военнослужащие РФ серией ударов подавили работу средств противовоздушной обороны ВСУ в районе Харькова. Также, по его словам, ВС России нанесли поражение военным складам и узлам связи.

Ранее российские военные уничтожили часть элитного подразделения БПЛА ВСУ.

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