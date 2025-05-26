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В Харьковской области дрон атаковал машину с гуманитарным грузом, водитель погиб

Ганчев: водитель машины с гуманитарным грузом погиб из-за атаки дрона
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Inna Varenytsia/REUTERS

Водитель грузового автомобиля из гуманитарного конвоя погиб во время атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

«Украинские вооруженные формирования ударили FPV-дроном по гуманитарному конвою, организованному ассоциацией «Наш Харьков», в районе села Николаевка Харьковской области», — написал он.

Ганчев добавил, что на данном автомобиле мужчина доставлял дрова местному населению. Он выразил соболезнования родным погибшего.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства США.

Также Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над территориями Московского региона, а также Орловской и Тульской областей.

Ранее в результате атаки ВСУ на скорую помощь в Харьковской области погиб человек.

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