Военный эксперт Алексей Леонков заявил в разговоре с РИА Новости, что Украина просчиталась, пытаясь добиться 30-дневного перемирия атаками по территории России.

По словам Леонкова, Россия выиграла «противовоздушное сражение, организованное Украиной» и в ответ поразила множество объектов.

«Удары оказались настолько чувствительные, что украинские и европейские СМИ подняли целые панические настроения, докатившиеся до США, и американский президент Дональд Трамп голословно обвинил Россию в жестокости и непредсказуемости, полностью игнорируя тот факт, что на самом деле жестокость по отношению к гражданским лицам и объектам предприняла как раз Украина», — сказал эксперт.

Леонков подчеркнул, что российские войска «били чисто по военной инфраструктуре» и объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство которых было уничтожено. Эксперт добавил, что ВСУ ставили перед собой амбициозные задачи по поражению гражданской инфраструктуры, однако в итоге страдали обычные россияне. По его словам, результативность ударов явно на стороне России.

По информации Минобороны РФ, с 20 мая украинские войска кратно увеличили количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массированных атак на территорию страны, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию».

Ранее в Госдуме объяснили активизацию атак дронов ВСУ на Россию.