На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил о результативности ответных ударов ВС РФ по Украине

Военный эксперт Леонков: Россия нанесла ощутимый урон Украине ответными ударами
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков заявил в разговоре с РИА Новости, что Украина просчиталась, пытаясь добиться 30-дневного перемирия атаками по территории России.

По словам Леонкова, Россия выиграла «противовоздушное сражение, организованное Украиной» и в ответ поразила множество объектов.

«Удары оказались настолько чувствительные, что украинские и европейские СМИ подняли целые панические настроения, докатившиеся до США, и американский президент Дональд Трамп голословно обвинил Россию в жестокости и непредсказуемости, полностью игнорируя тот факт, что на самом деле жестокость по отношению к гражданским лицам и объектам предприняла как раз Украина», — сказал эксперт.

Леонков подчеркнул, что российские войска «били чисто по военной инфраструктуре» и объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство которых было уничтожено. Эксперт добавил, что ВСУ ставили перед собой амбициозные задачи по поражению гражданской инфраструктуры, однако в итоге страдали обычные россияне. По его словам, результативность ударов явно на стороне России.

По информации Минобороны РФ, с 20 мая украинские войска кратно увеличили количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массированных атак на территорию страны, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию».

Ранее в Госдуме объяснили активизацию атак дронов ВСУ на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами