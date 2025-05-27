В Госдуме напомнили, куда способны долететь российские ракеты

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии любых ограничений, касающихся дальности применения средств поражения Киевом. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Парламентарий подчеркнул, что если дело дойдет до ответных мер, Россия может использовать несколько видов дальнобойного оружия.

К примеру, сверхточные ракеты «X-555» могут поразить цели в Берлине, Варшаве, Праге и Риме. До Брюсселя и Парижа достанут «Калибры» или «X-101». У «X-55CM» дальность полета 3500 км, а, значит, она способна уничтожать объекты в Лондоне. Таким образом, в зоне риска находятся абсолютно все ключевые центры Европы, детализировал Картаполов.

26 мая Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может свободно наносить удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов позднее заявил, что обстрел российских земель дальнобойным оружием может расширить зону украинского конфликта на всю континентальную Европу.

Ранее эксперт рассказал о попытках Европы сорвать переговоры по Украине.