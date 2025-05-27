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Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области

МО РФ: ВС РФ поразили аэродром Озерное и склады боеприпасов на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области и склады боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что ВС РФ наносили удары с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также ударных БПЛА. Удары наносились по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

«20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска расширили зону контроля в районе Редкодуба в ДНР.

Он поделился, что северо-восточнее Редкодуба российские военные вышли на административную границу РФ.

25 мая военный эксперт Андрей Марочко назвал Южно-Донецкое направление самым успешным участком фронта у ВС РФ за текущую неделю. По данным Минобороны РФ, на этом направлении за неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов.

Ранее Марочко заявил, что армия РФ почти перерезала войска ВСУ в Красноармейске.

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