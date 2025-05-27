Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал об особой касте «мамонтов»

Среди бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» есть особая каста, которую прозвали «мамонтами». Об этом рассказал экс-вагнеровец, а ныне контрактник одного из подразделений Минобороны РФ Максим Валявкин в интервью порталу «Республика Татарстан».

Военный объяснил, что «мамонтами» среди вагнеровцев называли тех, кто имел на жетоне букву М. По его словам, она свидетельствует о том, что боец был членом организации на раннем этапе и успел пройти особую подготовку, которая включала тренировки со всеми видами оружия.

«Дисциплина железная. Лентяев сразу гнали прочь (...) Неслучайно тех, кто воевал в «Вагнере» в 2016 и 2017 годах, успел пройти ту самую подготовку и носит литеру «М» на жетоне, называют «мамонтами», — рассказал Валявкин.

Он добавил, что у «мамонтов» не было конкретных боевых нормативов. Их главной задачей было максимально быстро и эффективно ликвидировать противника, при этом выжить самому.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уход бойцов ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации на Украине, серьезно не повлиял на ситуацию на фронте. Алаудинов добавил, что некоторые вагнеровцы изъявили желание подписать контракт с министерством обороны РФ.

ЧВК «Вагнер» была окончательно расформирована в 2023 году. Как рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, большинство входивших в нее бойцов перешли в официальные ведомства.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему испытывал злость к большинству россиян.