Командир «Ахмата» оценил влияние ухода ЧВК «Вагнер» на ситуацию в зоне спецоперации

Уход бойцов ЧВК «Вагнер» из зоны российской спецоперации на Украине серьезно не повлиял на ситуацию на фронте. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он уточнил, что бойцы частной военной компании уже находятся в тылу.
«Ничего страшного не произошло. Линия обороны не провалена. Поэтому сказать, что если не будет вагнеровцев, то Россия проиграет — нельзя», — сказано в сообщении.
Алаудинов также добавил, что некоторые вагнеровцы изъявили желание подписать контракт с Министерство обороны Российской Федерации.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы российского оборонного ведомства якобы нанесли удары по тыловым лагерям частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны России его обвинения опровергли, Генпрокуратура РФ возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.
На следующий день пресс-служба белорусского лидера сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. По результатам разговора сторонам удалось договориться о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании».
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