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Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему испытывал злость к большинству россиян

Бывший вагнеровец Солопов: считал несправедливым, что кто-то не пошел на СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший военнослужащий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаил Солопов рассказал, что ему казалось несправедливым, что некоторые россияне не отправились на специальную военную операцию (СВО) и остались в тылу. Об этом он сообщил в интервью журналу «Монокль».

Ветеран СВО признался, что испытывал гнев по отношению к согражданам, не участвовавшим в операции. Однако, по его словам, это чувство прошло вскоре после возвращения из зоны боевых действий.

«Злой пришел [с СВО]. И считал несправедливым, почему я пошел, а кто-то не пошел. Но время лечит. Буквально через полгода это прошло. У меня нет ни к кому претензий», — поделился экс-вагнеровец.

В апреле бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Клема» рассказал, как участвовал в штурме без оружия. «Клема» отметил, что хотел отправиться в зону проведения СВО на Украине сразу после ее начала. Однако в военкомате ему отказали в связи с отсутствием опыта военной службы. Попасть в зону боевых действий удалось в составе ЧВК. Первой задачей стало продвижение без автомата впереди штурмовой группы, снимая магнитные мины, отметил боец.

Ранее бывший вагнеровец рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни.

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