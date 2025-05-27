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В Минобороны рассказали о сбитых с 20 мая беспилотниках ВСУ

МО: силы ПВО с 20 мая сбили более 2 тысяч БПЛА ВСУ, в том числе вне зоны СВО
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины кратно увеличили число атак беспилотными летательными аппаратами и реактивными снарядами по объектам в России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, с 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 украинский ударный беспилотник, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1465.

До этого министерство обороны России сообщило, что с вечера 26 мая дежурные средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше половины, 56 аппаратов, сбили в Белгородской области. Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. К утру воздушные гавани вернулись к работе в штатном расписании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию специальной военной операции на Украине.

Ранее для российских школьников выпустили учебник по беспилотникам.

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