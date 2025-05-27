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Российский священник осудил безучастных к СВО россиян и назвал их «трутнями»

Протоиерей Ткачев назвал трутнями не ушедших на СВО россиян
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев во время своей проповеди резко высказался в адрес тех россиян, кто не участвует в специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Daily Storm.

Священник заявил, что пока одни россияне живут в комфорте и развлечениях, другие рискуют жизнью и сражаются.

«А мы, трутни, жрем, пьем, одеваемся, гуляем, балдеем. <...> Христиане должны понимать, что мы в долг живем», — сказал Ткачев.

Священнослужитель отметил, что подобное неравенство в ответственности должно заставить верующих задуматься, что их спокойствие – это результат чьих-то лишений. Он также выразил мнение, что в сложное для страны время Россия держится на президенте Владимире Путине. По его словам, без главы государства могли бы проявиться те, кто хотел бы капитулировать перед Западом.

Недавно Ткачев назвал трутнями мужчин, которые живут «без семьи, детей и обязательств». Он подчеркнул, что подобное поведение можно объяснить только болезнью или кастрацией. Священник выразил мнение, что «символический налог» может простимулировать их завести семью.

Ранее в РПЦ заявили, что россияне должны мучиться и терпеть.

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