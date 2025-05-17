Священник назвал бездетных мужчин в России трутнями и призвал обложить налогом

Бездетных россиян старше сорока лет нужно обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. Об этом в интервью Telegram-каналу «Подъем» заявил протоиерей Андрей Ткачев.

По его словам, некоторые мужчины живут «трутневой жизнью» — без семьи, детей и обязательств. Он подчеркнул, что подобное поведение можно объяснить только болезнью или кастрацией. Священник выразил мнение, что «символический налог» может простимулировать их завести семью.

«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребенка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие?» — заявил Ткачев.

Он добавил, что считает подобное поведение для 45-летних мужчин недопустимым.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что вопрос демографии является принципиальным для развития России. По его словам, от этого зависит будущее страны.

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