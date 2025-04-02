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В РПЦ заявили, что россияне должны мучиться и терпеть

Протоиерей РПЦ Ткачев заявил, что россияне должны мучиться и терпеть
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Человек должен испытывать страдания и терпеть лишения. С таким утверждением выступил протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале.

По словам священнослужителя Русской православной церкви (РПЦ), наличие всех благ в жизни может свидетельствовать о том, что человек оставлен Богом.

«Нужно нести на себе что-то. Нужно от чего-то мучиться. Нужно болеть чем-то. Нужно бояться чего-то, опасаться чего-то, тревожиться о ком-то. То есть нужно какую-то тяжесть нести. Физическую, нравственную, духовную, внутреннюю, внешнюю», — отметил Ткачев, говоря о значении страданий.

26 марта Ткачев сравнил отказывающихся заводить больше одного ребенка россиян с «развратными сусликами», поскольку они вступают в половую близость не ради деторождения. При этом основную ответственность за это священник возложил на мужчин. Также протоиерей завил, семейная жизнь является вечной работой и ответственностью.

До этого протоиерей сказал, что многолетняя привычка сквернословить мешает людям молиться Богу.

Ранее Ткачев объяснил, от чего зависит слава священников.

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