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Эксперт заявил, что Россия может ежедневно производить 500 БПЛА «Герань-2»

Эксперт Михайлов: в РФ производство БПЛА «Герань-2» работает на полную мощность
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Shutterstock

Объем применения Россией беспилотников «Герань-2» по объектам Вооруженных сил Украины демонстрирует полную загруженность промышленных мощностей, которые занимаются производством этого аппарата. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Герань-2» — это высокотехнологичное дорогостоящее изделие по сравнению с кустарными дронами, которые отпечатываются на 3D-принтерах или собираются вручную. Это действительно серьезное изделие», — заявил собеседник агентства.

Михайлов также согласился с утверждением британского журнала The Economist, который написал, что Россия планирует увеличить производство беспилотников, как и атаки роями по тысяче штук.

Среди прочего эксперт отметил, что в стране налажены минимум две производственных линии, которые можно дополнительно расширить.

23 мая президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России, несмотря на экспортные успехи, сохраняет ключевую задачу — обеспечение всем необходимым участвующих в специальной военной операции на Украине подразделений.

16 мая сообщалось, что российские силы осуществили рекордную атаку беспилотниками по столице Украины и области. Было задействовано не менее 273 дронов типа «Герань». Стоит ли доверять информации Киева об отражении атаки и почему Россия применила именно БПЛА — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно, какие российские дроны показали на параде Победы в Москве.

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