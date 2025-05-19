«Герань» как средство принуждения к миру. О чем говорит рекордная атака БПЛА по Киеву

Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 3 мая 2025 года

Российские силы осуществили рекордную атаку беспилотниками по столице Украины и области. Было задействовано не менее 273 дронов типа «Герань». Стоит ли доверять информации Киева об отражении атаки и почему Россия применила именно БПЛА — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Единственный способ увеличить договороспособность Киева – нанесение серии чувствительных поражений Вооруженным силам Украины и осуществление мощных ударов по инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны. И последний налет беспилотников является убедительным свидетельством этой тактики.

18 мая Вооруженные силы России осуществили наиболее масштабный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по территории Украины . Всего было запущено 273 БПЛА типа «Герань», включая ложные цели. Удары наносились по объектам на территории столицы Украины и Киевской области.

Почему нельзя доверять информации Киева?

Украинские источники публикуют кадры с места попаданий, подчеркивая при этом, что большую часть беспилотных летательных аппаратов удалось сбить, но до 60 «Гераней», по их же данным, поразили назначенные объекты. В общем сбито 88 дронов, а 128 не достигли целей.

Традиционно удивляет скорость, с которой на Украине докладывают о результатах ударов российских средств воздушного нападения. Еще, что называется, не рассеялся пороховой дым, а в Киеве уже точно известно – запущено столько-то, обстреляно столько-то, большая часть целей (а то и практически все) средствами украинской ПВО поражены. Причем с точностью до одного аппарата. Вот именно 88, не около 80 или 90.

А ведь за подобный отрезок времени можно только собрать сведения от командиров зенитных ракетных дивизионов и батарей (расчетов малокалиберной зенитной артиллерии — МЗА) о количестве произведенных боевых стрельб и израсходованных ракетах (снарядах), но не более того. И на этот факт уже неоднократно обращали внимание.

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Далее, даже с учетом средств автоматизации в частях и соединениях ПВО надо собрать данные о проводке всех воздушных объектов со всех радиолокационных рот (батальонов), отработать (то есть вычертить) схему налета противника, собрать со всех зенитных ракетных подразделений карточки стрельбы. В них должны быть следующие данные: обнаружил цель, открыл огонь по цели, встреча ракеты с целью (примерно то же самое относится к расчетам МЗА).

Затем все эти данные наложить друг на друга, подтвердить поражение воздушных объектов данными объективного контроля (то есть фотографиями экранов индикаторов и данных соответствующей аппаратуры), собрать сведения об обнаруженных обломках беспилотников и уже потом на основе подобных данных составлять итоговое боевое донесение.

Хорошо, если этот объем информации удастся собрать, обработать и обобщить за сутки, но иногда даже и трех дней не хватает, чтобы детально разобраться в произошедшем. Так и хочется в этом случае сказать господам в Киеве — довольно, хватит врать-то уже.

Чем атаковала Россия?

Теперь о том, на что стоит обратить внимание в ударе российских средств воздушного нападения 18 мая. В первую очередь заметны существенные изменения в типах применяемых СВН.

Если раньше в налетах отмечались запуски ракет Х-47М2 «Кинжал», зенитных управляемых ракет ЗРС С-300/400, ракет Х-22/32, крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55, КРМБ типа «Калибр», ракет Х-59, Х-69, Х-31П, ракет ОТРК «Искандер-М», то в последних ударах отмечается преобладание беспилотных летательных аппаратов.

И это, по большому счету, понятно. Все-таки для того, чтобы запустить крылатую ракету воздушного базирования типа Х-101, надо поднимать в воздух стратегический бомбардировщик Ту-95МС (сразу плюсуем стоимость летного часа), да и сама Х-101 – изделие далеко не из самых дешевых. Применение этого типа КРВБ оправдано только по особо значимым целям. Да и запустить, к примеру, двести ракет этого типа, скажем так, весьма проблематично.

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Примерно то же самое относится и к крылатым ракетам морского базирования «Калибр». Для боевого применения этих изделий надо как минимум осуществить оперативное развертывание подводных сил Черноморского флота – носителей КРМБ.

А запуск тех же «Гераней» по стоимости на несколько порядков дешевле подъема стратегического бомбардировщика или выхода в море подводной лодки. То есть не приходится сомневаться, что критерий «эффективность-стоимость» при планировании подобных ударов у российских военных стоит на одном из первых мест. Но это вовсе не означает, что происходит некий отказ от применения других средств поражения. Просто всему определенное время и место.

Вес фугасной боевой части у модернизированных БПЛА «Герань-2» составляет уже 90 кг. При промахе в несколько метров этого вполне достаточно для того, чтобы вызвать крупные разрушения на объекте поражения.

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Бороться средствам ПВО с целями такого типа весьма затруднительно. Во-первых, «Герань-2» совершает полет на предельно малых высотах (менее 200 метров), что само по себе ограничивает дальность ее обнаружения радиолокационными средствами противника (от силы 10-15 км). Во-вторых, корпус БПЛА изготовлен из композитных материалов, что существенно снижает эффективную отражающую поверхность этого аппарата. И, наконец, в-третьих, зачастую зенитная управляемая ракета противника дороже по стоимости «Герани». А это уже ведет к изнурению ПВО неприятеля и его ОПК.

К тому же развертывается крупномасштабное серийное производство следующего поколения «Гераней» — «Герани-3». Этот БПЛА оснащается турбореактивным двигателем, более мощной боевой частью, обладает существенно большей скоростью полета.

Поэтому есть все основания полагать, что, если Украина будет продолжать проявлять неуступчивость в достижении мирных договоренностей, интенсивность ударов по объектам на территории страны в ближайшее время существенно возрастет. И в налетах будут принимать участие уже не 273 БПЛА, а наверняка больше и с гораздо более продвинутыми тактико-техническими характеристиками.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).