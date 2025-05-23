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Путин заявил о выполнении обязательств оборонных предприятий РФ в 2024 году

Путин: основной целью ОПК России остается обеспечение нужд армии для ведения СВО
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России, несмотря на экспортные успехи, сохраняет ключевую задачу — обеспечение всем необходимым участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине подразделений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, передает пресс-служба Кремля.

«Ключевая, первоочередная задача [ОПК] неизменна — это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что оборонно-промышленный комплекс в настоящее время продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

Среди прочего Путин отметил, что экспортные обязательства РФ по поставкам вооружений за 2024 год были в целом выполнены.

14 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Мероприятие состоялось в Перми на ФКП «Пермский пороховой завод». На заседании обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Ранее США обеспокоились испытаниями «Орешника» перед переговорами.

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