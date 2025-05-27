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Военный блогер рассказал о тайной отправке ракет Taurus на Украину

Военблогер Романов: Украина месяц назад получила не менее 30 ракет Taurus
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AP

Украине месяц назад уже было передано не менее тридцати немецких крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале.

«Именно с этим и были связаны массовые удары по аэродромам Украины», — сказал военблогер.

Накануне Telegram-канал Clash Report сообщал, что Германия может передать Украине 100–150 крылатых ракет Taurus.

До этого Мерц заявил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Мерц добавил, что теперь Украина может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России».

Также агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов.

По данным источников агентства, текущие поставки оружия, утвержденные администрацией Джо Байдена, могут завершиться уже летом.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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