Пленный украинец рассказал, что в ВСУ мобилизуют больных гепатитом

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) «отлавливают» даже больных гепатитом, чтобы выполнить план по мобилизации, заявил пленный боец ВСУ Виталий Суббота. Видео с рассказом украинского бойца опубликовало Минобороны РФ.

«Уроды всех подряд хватают. Там были и с гепатитом. Им нужно поймать, сделать план за день. Если не сделаешь план, то пойдешь сам. Вот они и гребут в последнее время всех подряд. Скашивают, и все», — рассказал военнопленный.

Солдат добавил, что его самого поймали, когда он шел в магазин. По словам Субботы, в тот же день он прошел медкомиссию и уехал на учебу перед отправкой непосредственно на фронт.

Мужчина также призвал бывших сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ.

23 мая замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне.

Ранее сообщалось, что на Украине в ТЦК мужчина набросился с ножом на военного.