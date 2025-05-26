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Пленный украинец рассказал, что в ВСУ мобилизуют больных гепатитом

Пленный боец ВСУ Суббота заявил, что на Украине мобилизуют больных гепатитом

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) «отлавливают» даже больных гепатитом, чтобы выполнить план по мобилизации, заявил пленный боец ВСУ Виталий Суббота. Видео с рассказом украинского бойца опубликовало Минобороны РФ.

«Уроды всех подряд хватают. Там были и с гепатитом. Им нужно поймать, сделать план за день. Если не сделаешь план, то пойдешь сам. Вот они и гребут в последнее время всех подряд. Скашивают, и все», — рассказал военнопленный.

Солдат добавил, что его самого поймали, когда он шел в магазин. По словам Субботы, в тот же день он прошел медкомиссию и уехал на учебу перед отправкой непосредственно на фронт.

Мужчина также призвал бывших сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ.

23 мая замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне.

Ранее сообщалось, что на Украине в ТЦК мужчина набросился с ножом на военного.

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