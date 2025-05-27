Российские войска начали формировать «котел» для противника на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

В настоящее время российские бойцы освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Игнатовка и Старая Николаевка. Российская армия ведет штурм села Яблоновка. Кроме того, идут бои за населенный пункт Заря.

В связи с этим в материале говорится, что на Константиновском направлении для ВСУ сейчас «изготавливается очень красивый котел».

26 мая военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России продвинулись в Сумской области, достигнув заметных успехов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины в населенном пункте Беловоды в Сумской области. Благодаря воздушной разведке десантники вскрыли систему обороны украинских войск и главные опорные пункты, после чего были подавлены огневые точки и пункты управления ВСУ.

Ранее Путин заявил, что армия решает задачу создания буферной зоны на границе с Украиной.