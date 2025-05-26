Военблогер рассказал о продвижении российских войск в Сумской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в Сумской области, достигнув заметных успехов. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Во-первых, нами была полностью занята Локня и далее пошли накаты на северные улицы Юнаковки. А во-вторых, сегодня МО РФ официально объявило об освобождении Владимировки (а чуть раньше Беловод), бои за которую начались еще в апреле», — написал Подоляка.

По данным военблогера, под контроль российских войск также перешли посадки между Беловодами и Локней.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Беловоды в Сумской области. Благодаря воздушной разведке десантники вскрыли систему обороны украинских войск и главные опорные пункты, после чего были подавлены огневые точки и пункты управления ВСУ.

Ранее Путин заявил, что армия решает задачу создания буферной зоны на границе с Украиной.