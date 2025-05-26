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СМИ сообщают о работе системы ПВО в Туле

SHOT: не менее четырех взрывов произошло над Тулой
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Не менее четырех взрывов произошло в небе над Тулой, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает воздушные цели над городом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев произошедшего, громкие взрывы над городом произошли приблизительно в 19:50 мск, были видны яркие вспышки и черный дым после уничтожения беспилотников.

«Также о громких звуках сообщают жители тульского микрорайона Глушанки», — говорится в публикации.

До этого в пресс-службе регионального правительства заявили, что получившим травмы при атаках беспилотных летательных аппаратов жителям Тульской области выплатят от 100 до 600 тысяч рублей — в зависимости от тяжести вреда здоровью.

Днем министерство обороны России сообщило, что в период с 12:30 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области и три БПЛА – в Тульской области.

Ранее появилось видео с беспилотником ВСУ в небе в Подмосковье.

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