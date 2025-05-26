Пострадавшим от БПЛА жителям Тульской области пообещали компенсации

Пострадавшим от БПЛА жителям Тульской области выплатят от 100 до 600 тысяч рублей

Получившим травмы при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) жителям Тульской области выплатят от 100 до 600 тысяч рублей — в зависимости от тяжести вреда здоровью, заявили в пресс-службе регионального правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что губернатор региона Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении выплат.

Заместитель главы Тульской области Наталья Архипова утверждает, что средства пострадавшим будут выплачены до конца недели.

Уточняется, что выплата положена в случае частичного повреждения имущества внутри жилого дома. Она составит 150 тысяч рублей. Подать заявление на получение выплаты можно в МФУ и учреждениях соцзащиты.

До этого сообщалось, что два украинских беспилотника сбили в Привокзальном районе Тулы.

Днем министерство обороны России сообщило, что в период с 12:30 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области и три БПЛА – в Тульской области.

Ранее появилось видео с беспилотником ВСУ в небе в Подмосковье.