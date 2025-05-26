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Пострадавшим от БПЛА жителям Тульской области пообещали компенсации

Пострадавшим от БПЛА жителям Тульской области выплатят от 100 до 600 тысяч рублей
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Inna Varenytsia/Reuters

Получившим травмы при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) жителям Тульской области выплатят от 100 до 600 тысяч рублей — в зависимости от тяжести вреда здоровью, заявили в пресс-службе регионального правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что губернатор региона Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении выплат.

Заместитель главы Тульской области Наталья Архипова утверждает, что средства пострадавшим будут выплачены до конца недели.

Уточняется, что выплата положена в случае частичного повреждения имущества внутри жилого дома. Она составит 150 тысяч рублей. Подать заявление на получение выплаты можно в МФУ и учреждениях соцзащиты.

До этого сообщалось, что два украинских беспилотника сбили в Привокзальном районе Тулы.

Днем министерство обороны России сообщило, что в период с 12:30 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области и три БПЛА – в Тульской области.

Ранее появилось видео с беспилотником ВСУ в небе в Подмосковье.

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