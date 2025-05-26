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Семь беспилотников сбили в России за полтора часа

Минобороны: силы ПВО сбили семь беспилотников в Курской и Тульской областях
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Inna Varenytsia/Reuters

Семь украинских беспилотников сбили в Курской и Тульской областях за полтора часа. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«В период с 12.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Тульской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министерство сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями Московского региона, а также Орловской и Тульской областей.

С вечера 25 мая дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских БПЛА. После взрывов в Алексине и некоторых районах Тулы отключилось электричество, а в Ивановской области украинские военные пытались атаковать Дмитриевский химический завод.

Ранее в Ярославской области сообщили об ограничении интернета из-за угрозы атаки БПЛА.

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