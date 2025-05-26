Опубликовано видео с беспилотником ВСУ в небе в Подмосковье

В сети появилось видео с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пролетает над городом Бронницы в Московской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На ролике, снятом местными жителями, можно увидеть в небе белый беспилотник самолетного типа и услышать его жужжание. Определить, насколько низко он летит, невозможно.

По информации издания, это уже второй БПЛА, замеченный над Бронницами 26 мая. Первый сбили средства средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что российские силы ПВО 26 мая сбили вражеский беспилотник, который летел в сторону столицы. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших в результате украинской атаки не поступало.

21 мая фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедове. В результате на земле образовалась глубокая воронка.

В момент ЧП в здании находились около 100 детей. Их вместе с воспитателями эвакуировали в подвал. Позже воспитанников детского сада забрали родители. Пострадавших нет.

Ранее в Подмосковье обломки сбитого беспилотника упали на территории школы.