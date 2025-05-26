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Более 20 беспилотников уничтожили над четырьмя регионами РФ

МО: за три часа средства ПВО сбили 23 БПЛА над четырьмя регионами России
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось с 17:00 до 20:00 мск. Семь беспилотников были перехвачены над Орловской областью, еще семь — над Брянской, шесть — над Тульской и три — над Курской.

Днем министерство обороны России сообщило, что в период с 12:30 до 14:00 мск средства ПВО сбили семь БПЛА самолетного типа. В ведомстве уточнили, что четыре дрона были уничтожены над территорией Курской области и три — в Тульской области.

На днях военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал массовые атаки украинских дронов на территорию РФ. По его словам, Киев по-прежнему пытается поразить предприятия, склады и военные объекты, однако теперь эти цели являются лишь бонусом, а основной ущерб, по задумке противника, наносится самим присутствием БПЛА в российском воздушном пространстве. В частности, речь идет о приостановке работы аэропортов.

Ранее появилось видео с беспилотником ВСУ в небе над Подмосковьем.

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