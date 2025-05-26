Более 20 беспилотников уничтожили над четырьмя регионами РФ

МО: за три часа средства ПВО сбили 23 БПЛА над четырьмя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось с 17:00 до 20:00 мск. Семь беспилотников были перехвачены над Орловской областью, еще семь — над Брянской, шесть — над Тульской и три — над Курской.

Днем министерство обороны России сообщило, что в период с 12:30 до 14:00 мск средства ПВО сбили семь БПЛА самолетного типа. В ведомстве уточнили, что четыре дрона были уничтожены над территорией Курской области и три — в Тульской области.

На днях военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал массовые атаки украинских дронов на территорию РФ. По его словам, Киев по-прежнему пытается поразить предприятия, склады и военные объекты, однако теперь эти цели являются лишь бонусом, а основной ущерб, по задумке противника, наносится самим присутствием БПЛА в российском воздушном пространстве. В частности, речь идет о приостановке работы аэропортов.

Ранее появилось видео с беспилотником ВСУ в небе над Подмосковьем.