Появилась информация об отмене «самого страшного» удара по Украине

Россия якобы отменила мощнейший удар по объектам на территории Украины после поста президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Telegram-канал «Канал визионера» со ссылкой на источники.

«Готовился сегодня ночью самый страшный воздушный удар по Украине с начала СВО: это был рекордный налет 365 БПЛА типа «Герань» и аналогов <...>, но крылатых ракет прилетело в итоге всего девять», — говорится в сообщении.

Утверждается, что ВС РФ уже подняли ракетоносцы, когда Трамп написал в соцсетях пост с угрозами президенту РФ Владимиру Путину, а затем заявил, что рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, и якобы именно после этого самолеты вернулись на базы, выпустив лишь несколько ракет.

В своем сообщении Трамп раскритиковал не только российское, но и украинское руководство, обвинив Владимира Зеленского в том, что его высказывания усугубляют ситуацию.

Ранее Путин заявил, что Россию вынудили начать СВО.