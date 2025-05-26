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Замглавы офиса президента Украины прошла курс подготовки к «национальному сопротивлению»

Замглавы офиса Зеленского Верещук прошла курс «национального сопротивления»
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Заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила в социальных сетях, что провела воскресенье, проходя однодневное обучение по подготовке граждан к «национальному сопротивлению».

Сообщается, что курс она прошла в одном из учебных центров Киевской области. Верещук опубликовала фотографии с полигона, где ее запечатлели во время тренировок с автоматом.

23 мая Верещук заявила, что украинским школьникам необходимо внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Замглавы офиса Зеленского подчеркнула, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия», и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

Позднее глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко отреагировал на заявление замглавы офиса украинского президента, назвав ее слова «очередной провокацией».

Ранее СМИ сообщили о случаях отказа военнослужащих украинок от детей.

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