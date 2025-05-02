mk.ru: на Украине женщины стали отказываться от детей в пользу участия в боях

В зоне специальной военной операции (СВО) участились случаи ликвидации военными Вооруженных сил РФ женщин в рядах украинских войск. Об этом сообщает mk.ru.

Согласно материалу издания, в конце апреля стало известно о ликвидации украинской военнослужащей Анастасии Ефимовой, которая, потеряв мужа, оставила своих двух дочерей и добровольно отправилась в зону боевых действий. Точное место ее смерти не разглашается. По данным mk.ru, под Покровском (ранее — Красноармейск) была ликвидирована Елена Савельева, известная под позывным «Ведьма». Ранее она работала военным корреспондентом и служила в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Известно также о смерти Маргариты Половинко из Кривого Рога. Как пишет mk.ru, свою деятельность она начинала как волонтер, помогая эвакуировать раненых, а впоследствии вступила в 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

По информации mk.ru, российские военные также ликвидировали группу бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала», в составе которой находились и женщины. Среди погибших — Ирина Стойко, первая женщина-танкист в подразделении, служившая старшим водителем в 3-й отдельной танковой бригаде и участвовавшая в боях за Изюм и Барвенково в Харьковской области.

Известно также о ликвидации в Волчанске Ирины Цыбух (Чека), являвшейся парамедиком и добровольцем батальона «Госпитальеры». Кроме того, бойцы группировки войск «Север» взяли в плен Наталью Балаклицкую в Курской области, а участница территориальной обороны Александра Рязанцева из Ялты погибла в результате ракетного удара.

Ранее советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине идут в армию, чтобы защитить мужей от мобилизации.