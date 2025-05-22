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На окраине Обнинска в Калужской области сбили дрон ВСУ

Губернатор Шапша: на окраине Обнинска, в Калужской области, сбили БПЛА
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Shutterstock

На окраине города Обнинска сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Шапша отметил, что в результате отработки российских средств противовоздушной обороны дрон был сбит, пострадавших среди мирного населения не было, разрушений и повреждений инфраструктуры не фиксировалось. На месте падения обломков беспилотника работает оперативная группа.

Утром губернатор Калужской области сообщил, что силы противовоздушной обороны с 00:00 до 05:00 22 мая уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионом. По его словам, беспилотники были уничтожены на территориях Жиздринского, Перемышльского, а также Думиничского, Малоярославецкого и Боровского районов.

На местах падений обломков дронов работали сотрудники оперативных групп. По предварительным данным, местные жители не пострадали, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Собянин назвал общее количество дронов, летевших на Москву.

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