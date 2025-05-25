В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на окраине Обнинска. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работает оперативная группа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне Шапша сообщал, что в ночь на 25 мая системы ПВО сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией региона. На Тарусский район пришлось наибольшее число атак — там было уничтожено пять беспилотников. Также два дрона ликвидировали в районе Обнинска, еще три — в Сухиничском районе. По одному беспилотнику сбили в Боровском районе и три — в Малоярославецком.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.