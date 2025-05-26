Над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников

Шапша сообщил об уничтожении пяти дронов над Калужской областью

Над Калужской областью ночью уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Силами противовоздушной обороны с 2:00 по 5:00 [по московскому времени] 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, три дрона сбили над Жуковским районом, по одному — над Думиничским районом и на окраине Обнинска.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне Минобороны России сообщило, что за семь часов территорию РФ атаковал 51 украинский беспилотник. Один из них был сбит над территорией Калужской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.