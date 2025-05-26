Над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников

Над Калужской областью ночью уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Силами противовоздушной обороны с 2:00 по 5:00 [по московскому времени] 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, три дрона сбили над Жуковским районом, по одному — над Думиничским районом и на окраине Обнинска.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Накануне Минобороны России сообщило, что за семь часов территорию РФ атаковал 51 украинский беспилотник. Один из них был сбит над территорией Калужской области.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.