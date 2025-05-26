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В ГД назвали безумием снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ

Депутат Шеремет: снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ — это безумие
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву со стороны Запада — это безумие, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Запад повышает градус агрессии в отношении России, идя на столь безумные и безответственные шаги. Их оголтелая русофобская политика и неприкрытая военная агрессия <...> сыграет с ними же злую шутку», — сказал парламентарий.

По его словам, действия Запада вынуждают РФ расширять буферную зону у своих границ.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

По данным Clash Report, Германия может передать Украине 100-150 крылатых ракет Taurus.

Ранее в Германии назвали условие возобновления обязательного призыва в армию.

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