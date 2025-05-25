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В Германии назвали условие возобновления обязательного призыва в армию

Глава МО ФРГ Писториус: призыв в армию вернется при нехватке добровольцев
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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Если добровольцев, вступающих в армию Германии, будет недостаточно, Берлин рассмотрит вариант возвращения обязательной службы. Об этом заявил глава МО ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ).

«Наша модель изначально базируется на добровольном участии... Если наступит время, когда добровольной регистрации будет недостаточно, то может быть принято решение сделать призыв обязательным. Это дорожная карта», — сказал Писториус.

До этого газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера писала, что Североатлантический альянс требует от Германии увеличения числа военнослужащих примерно с 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года.

Сейчас в Германии целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность вооруженных сил страны уменьшалась два года подряд и в прошлом году составила чуть более 180 тысяч.

Несмотря на постоянные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, нынешний канцлер страны Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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