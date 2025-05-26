Пленные солдаты ВСУ рассказали о заминированных лагерях

Учебные лагеря для мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заминированы по периметру с целью предотвращения дезертирства. Об этом сообщили украинские пленные, пишет РИА Новости.

«Нас было пять батальонов. Это, получалось, как палаточные городки были, но все в разных местах. Они были заминированы. Говорили: «Будете бежать — будете взрываться»», — рассказал один из украинских военнослужащих.

Он добавил, что всех военных, пытавшихся сбежать, жестко наказывали. Их заставляли копать окопы с гирями на ногах.

Недавно пленный украинский боец Георгий Каракулин отказался от обмена и выразил желание получить гражданство РФ.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», как договорились в ходе переговоров в Стамбуле. Из украинского плена вернулись 880 российских военнослужащих и 120 мирных жителей. РФ также передала Украине 120 гражданских лиц и 880 солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский пленный заявил о желании ВСУ пойти на Киев.