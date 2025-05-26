На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленные солдаты ВСУ рассказали о заминированных лагерях

РИА Новости: учебные лагеря ВСУ для мобилизованных были заминированы
close
РИА Новости

Учебные лагеря для мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заминированы по периметру с целью предотвращения дезертирства. Об этом сообщили украинские пленные, пишет РИА Новости.

«Нас было пять батальонов. Это, получалось, как палаточные городки были, но все в разных местах. Они были заминированы. Говорили: «Будете бежать — будете взрываться»», — рассказал один из украинских военнослужащих.

Он добавил, что всех военных, пытавшихся сбежать, жестко наказывали. Их заставляли копать окопы с гирями на ногах.

Недавно пленный украинский боец Георгий Каракулин отказался от обмена и выразил желание получить гражданство РФ.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», как договорились в ходе переговоров в Стамбуле. Из украинского плена вернулись 880 российских военнослужащих и 120 мирных жителей. РФ также передала Украине 120 гражданских лиц и 880 солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский пленный заявил о желании ВСУ пойти на Киев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами