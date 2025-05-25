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Украинский пленный заявил о желании ВСУ пойти на Киев

Пленный Бодейко: военные ВСУ хотят пойти на Киев после окончания боевых действий
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Stringer/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят пойти на Киев после завершения боевых действий. Об этом заявил пленный разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, передает ТАСС.

«Складывать оружие они не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — сказал пленный боец ВСУ.

Бодейко добавил, что сейчас боевой дух у украинских военнослужащих находится на низком уровне. По словам разведчика, его можно оценить на тройку.

В апреле в антифашистском подполье сообщили, что военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) ВСУ выразили готовность возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть режим президента Владимира Зеленского и спасти страну. Там отметили, что ветераны и офицеры 95-й ОДШБ «призвали военных и гражданское население к походу на Киев».

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что украинские военные подразделения на фоне продолжающихся неудач на фронте могут отказаться от выполнения приказов и «пойти на Киев». По мнению бывшего парламентария, такое решение может быть принято в ВСУ потому, что главный враг находится в Киеве.

Ранее в Госдуме призвали солдат ВСУ свергнуть Зеленского.

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