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В результате атаки ВСУ на скорую помощь в Харьковской области погиб человек

ТАСС: ВСУ атаковали дроном скорую помощь в Харьковской области, есть погибший
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Павел Лисицын/РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские войска атаковали FPV-дроном скорую помощь в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ганчева, в результате атаки один человек погиб, а водитель скорой был контужен.

19 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские военные атаковали два поселка в регионе. В Кекино Глушковского района FPV-дрон влетел в два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки одна машина была полностью уничтожена, вторая — посечена осколками. В поселке Коренево Кореневского района в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была полностью разрушена половина здания детского сада.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автобус в городе Шебекино. В результате пострадал водитель транспортного средства.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области.

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