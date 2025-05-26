Над Московским регионом, Орловской и Тульской областями сбили семь беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Московского региона, а также Орловской и Тульской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, над Московским регионом сбили один дрон. Над территориями Орловской и Тульской областей уничтожили по три беспилотника, отметили в министерстве.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. По данным ведомства, девять БПЛА были уничтожены над Орловской областью, пять — над Курской, еще три — над Тульской и Ярославской областями.

До этого над территорией Татарстана был сбит один беспилотный летательный аппарат. Всего за сутки над российскими регионами удалось сбить 148 украинских дронов самолетного типа. О пострадавших в результате украинской атаки не сообщалось.

Ранее обломки беспилотника упали на территорию промзоны в Ивановской области.