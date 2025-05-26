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В ВСУ признали проблемы с обороной Одессы

Le Monde: ВСУ не могут защитить Одессу от усовершенствованных российских БПЛА
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Противовоздушная оборона Одессы не справляется с защитой города от усовершенствованных дронов Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на украинского военнослужащего.

«Тенденция плохая... С января их (ВС РФ. — прим. ред.) аппараты летают на высоте от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря, вместо прежних 200 метров. Мы больше не можем достать их нашими пушками», — сказал военный.

Другой боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что географические особенности Одессы затрудняют эффективное размещение антенн и использование авиации.

Накануне украинский военный сообщил Business Insider, что системы противовоздушной обороны (ПВО), имеющиеся в распоряжении ВСУ, не справляются с атаками современных российских дронов. По его словам, ВС РФ в последние несколько месяцев изменили свою тактику применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — теперь российская армия использует дроны на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее. Боец подчеркнул, что украинским подразделениям нужно более дальнобойное оружие для противодействия беспилотникам ВС РФ.

24 мая командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что американские системы ПВО Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации.

Ранее глава украинского МИД заявил о масштабном ударе ВС РФ и призвал к давлению на Россию.

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