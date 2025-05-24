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Системы Patriot стали хуже сбивать российские ракеты

Командующий ВС Украины Игнат пожаловался на снижение эффективности ПВО Patriot
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Lockheed Martin

Командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время захода на цель. Другое – полет баллистической ракеты по квазибаллистической траектории, когда ракета не летит по прямой, а совершает уже маневры», — пояснил Игнат.

Заявление украинского генерала стало комментарием к ракетным атакам на Киев в ночь на 24 мая. По данным украинских властей, из 14 выпущенных по стране ночью ракет сбили шесть.

До этого ВВС Украины сообщили, что Киев попал под удар БПЛА «Герань» и баллистических ракет.

В ночь на 24 мая в Киеве произошли взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Греции опровергли сообщения о возможной отправке Patriot на Украину.

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