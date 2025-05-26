Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили жилые дома в Беловодах Сумской области в укрепленные позиции, разместив там пулеметные гнезда и минометные расчеты. Об этом заявил источник в Минобороны России с позывным Дозор, передает ТАСС.

По словам представителя российской разведки, противник пытался закрепиться в населенном пункте, используя автоматические гранатометы (АГС) и минометы. Однако точные разведданные и огневое поражение сорвали эти планы.

«Сначала уничтожили основные огневые точки, затем начали вытеснение», — отметил Дозор.

Он отметил, что противник закреплялся в домах, использовал их как опорные пункты. Российская разведка и огневое поражение сорвали их планы.

26 мая российские военные подняли флаг в селе Беловоды.

До этого немецкая газета Bild сообщила, что российская армия готовится к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. В материале говорится, что РФ готовит для этой цели тысячи солдат и военную технику.

Ранее аналитик оценил вероятность нового наступления ВСУ.