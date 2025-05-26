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Аналитик оценил вероятность нового наступления ВСУ

Военный аналитик Норин: ВСУ больше не могут проводить наступательные операции
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не способны проводить масштабные военные операции. Об этом «Ленте.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

Эксперт отметил, что в настоящее время украинские войска испытывают проблемы с резервами, а также претерпевают тактические кризисы на отдельных направлениях. При этом, по словам аналитика, российские военные вряд ли в скором времени прорвут фронт.

«Усталость в украинской армии накапливается, но крайне медленно. Говорить, что мы стоим в двух шагах от победы, нельзя. Радикально ничего не изменилось», — сказал Норин.

Утром 26 мая немецкий аналитик Джулиан Репке заявил, что у подразделений украинской армии к югу от Константиновки в Донецкой народной республике произошел локальный обвал фронта. Эксперт обратил внимание, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Правдовка, Гнатовка и Романовка, также им удалось занять большую часть поселка Заря.

Ранее в Британии рассказали о проблемах ВСУ на фронте.

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