Военный аналитик Норин: ВСУ больше не могут проводить наступательные операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не способны проводить масштабные военные операции. Об этом «Ленте.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

Эксперт отметил, что в настоящее время украинские войска испытывают проблемы с резервами, а также претерпевают тактические кризисы на отдельных направлениях. При этом, по словам аналитика, российские военные вряд ли в скором времени прорвут фронт.

«Усталость в украинской армии накапливается, но крайне медленно. Говорить, что мы стоим в двух шагах от победы, нельзя. Радикально ничего не изменилось», — сказал Норин.

Утром 26 мая немецкий аналитик Джулиан Репке заявил, что у подразделений украинской армии к югу от Константиновки в Донецкой народной республике произошел локальный обвал фронта. Эксперт обратил внимание, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Правдовка, Гнатовка и Романовка, также им удалось занять большую часть поселка Заря.

Ранее в Британии рассказали о проблемах ВСУ на фронте.