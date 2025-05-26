Российского военного протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен

Участника СВО протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен

Участника специальной военной операции (СВО) протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен и сняли на видео. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДШРГ Русич».

На выложенных кадрах бойца жестоко избивают. Мужчина просит пощады, но его все равно привязывают к авто тросом и волокут. Выжил ли мужчина после этого, неизвестно.

«Предал боевых товарищей и попытался сдаться в плен хохлам. Воспитательный процесс», — написали авторы поста.

Недавно в подмосковной Балашихе мигранты жестоко избили бойца, получившего ранения на СВО, из-за замечания о парковке их «Газели» на газоне. Отмечается, что пострадавший несколько раз пытался вызывать полицию, но правоохранители так и не приехали.

До этого мужчина ворвался в волонтерский центр в подмосковном Протвино, где собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине, и избил пенсионера.

Ранее в Калужской области раненого участника спецоперации избили веревкой с гайкой.