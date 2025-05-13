В Подмосковье пьяный дебошир ворвался в волонтерский центр СВО и избил пенсионера

Мужчина ворвался в волонтерский центр в подмосковном Протвино, где собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине, и избил пенсионера за поддержку Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 12 мая. По данным SHOT, незнакомец заявился в центр, где в основном работают пенсионеры — плетут сети и собирают посылки для российских военных в зоне СВО. Волонтеры рассказали, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения и «вел себя как дикарь». Он с порога начал крыть матом работников центра и угрожать им, после чего набросился с кулаками на пенсионера на улице.

После нападения пожилому мужчине потребовалась помощь врачей. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры обратились в полицию и написали на дебошира заявление.

До этого пьяный москвич избил 78-летнего пенсионера, который кормил во дворе бездомных котов. Началось все с того, что мужчина начал оскорблять пожилого человека и пытался пнуть одного из животных. В результате завязалась драка, в ходе которой агрессор ударил пенсионера несколько раз по голове.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, но спасти потерпевшего не удалось. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перми мужчина избил пенсионера в подъезде ради бутылки лимонада и нарезки.