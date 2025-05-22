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«Мы вас резали и резать будем»: мигранты избили раненого бойца СВО в Балашихе

В Балашихе мигранты избили раненого бойца СВО и пообещали резать фронтовиков
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Кадр из видео/Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В подмосковной Балашихе мигранты жестоко избили бойца, получившего ранения на СВО, из-за замечания о парковке их «Газели» на газоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

«Попытка зафиксировать на камеру этих дикарей и автомобиль, на котором они приехали, закончилась тем, что они у бойца отобрали мобильный телефон. Услышав, что он участник СВО, сказали такую фразу: «Мы вас резали и резать будем!»» — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавший несколько раз пытался вызывать полицию, но правоохранители так и не приехали.

В результате действий мигрантов пострадал ветеран группы «Вагнер», действующий военнослужащий Минобороны, имеющий награды от компании и военного ведомства.

По данным Telegram-канала, впоследствии полицейские обвинили мужчину в том, что он сам спровоцировал мигрантов, и теперь пытаются «замять дело».

До этого в Краснодаре мигрант вынес на улицу 8-летнего мальчика без одежды и пытался засунуть в багажник.

По информации СМИ, родители ребенка развелись летом 2024 года, перед этим мать забрала мальчика и увезла в неизвестном направлении. Впоследствии женщина сняла квартиру, куда привела мужчину, у которого не сложились отношения с ребенком.

7 апреля мать с сожителем вернулись ночью. Мужчине не понравилось, что пока их не было, ребенок разлил сок на диван, поэтому он отнес мальчика на улицу и пытался «запихнуть» в багажник.

Ранее выяснилось, что таксист-мигрант хотел изнасиловать девушку в подъезде в Башкирии.

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